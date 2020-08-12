وزير الدفاع التركي: نريد تسوية التوتر مع اليونان بشأن المتوسط عبر الحوار المشترك

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تريد حل الخلاف مع اليونان بخصوص التنقيب شرق المتوسط من خلال الحوار، لكنه شدد على أن أنقرة ستدافع عن "حقوقها ومصالحها" في المنطقة.

وأضاف أكار لوكالة "لرويترز": "على الرغم من كل ذلك نريد تصديق أن المنطق سيسود. نقف في جانب القانون الدولي وحسن الجوار والحوار في الميدان وعلى الطاولة".

وتابع قائلا: "نريد التوصل لحلول سياسية عبر السبل السلمية بما يتفق مع القوانين الدولية".

وأشار أكار إلى أن تركيا ستواصل الدفاع عن "حقوقها ومصالحها" في المياه الساحلية.

وقال "يتعين أن يكون معلوما أن بحارنا هي وطننا الأزرق. كل قطرة منها لها قيمة".

وتختلف تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشدة بشأن تداخل مطالباتهم بالسيادة على موارد هيدروكربونات في المنطقة، وتصاعد التوتر منذ بدء أنقرة عمليات تنقيب في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط يوم الاثنين.

وتقول اليونان إن سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" تعمل على نحو غير قانوني في مياه مقابلة للجرف القاري اليوناني وهو اتهام تنفيه أنقرة.

المصدر: رويترز