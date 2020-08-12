"حادث في غاية الخطورة".. إصابات خطيرة وأنباء عن قتلى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا

أكدت السلطات الاسكتلندية إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة، مع ورود أنباء عن سقوط عدد من القتلى جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير، صباح اليوم الأربعاء.

أكدت الوزيرة الأولى لإسكتلندا، نيكولا ستارجن، أنها تلقت بلاغا بشأن انحراف القطار، واصفة ما حصل في أبردينشاير بأنه "حادث في غاية الخطورة".

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

وأوضحت ستارجن أن القطار المنكوب قطار ركاب وأصيب عدد من الذين كانوا على متنه بجروح خطيرة، مضيفة أن السلطات أعلنت حالة "حادثة كبرى".

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020

وأعرب رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن حزنه إزاء "الحادث الخطير"، مؤكدا أن أفكاره مع من تأثروا جراء الانحراف، وشكر أفراد الطوارئ الذين يعملون حاليا في موقع الحادث.

وذكرت الشرطة الإسكتلندية أن الحادث وقع قرب مدينة ستونهاون في الساعة 09.45 من صباح اليوم.

من جانبها، أفادت وكالة PA بأن ثلاثة أشخاص راحوا ضحية الحادث، دون الكشف عن عدد المصابين، مشيرة إلى أن القطار المنكوب مؤلف من ست عربات وكان على متنها 12 شخصا منهم ستة ركاب وستة موظفين.

ونقلت الوكالة عن مصادر في سكة الحديد قولهم إن السبب المرجح للحادث المأساوي يعود إلى انزلاق ترابي، فيما أكدت صحيفة Daily Record بأن القطار المنكوب سقط من فوق سد.

وأفادت تقارير صحفية بوصول ما لا يقل عن 30 سيارة طوارئ ومروحية إسعاف إلى موقع الحادث، مع تداول مقاطع فيديو تظهر عمود دخان يتصاعد فوق منطقة غابية انتشرت فيها أنقاض القطار.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية