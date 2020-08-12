 
مباشر
عاجل
ولاية برازيلية توقع اتفاقية مع روسيا بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

فرنسا تطلب من مواطنيها تجنب الذهاب إلى النيجر

أخبار العالم

فرنسا تطلب من مواطنيها تجنب الذهاب إلى النيجر
RT
مكان مقتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين في النيجر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oiek

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه يتعين على المواطنين الفرنسيين تجنب الذهاب إلى النيجر قدر الإمكان، بعد مقتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين بالرصاص هناك في التاسع من أغسطس الجاري.

إقرأ المزيد
"أ ف ب": مقتل 6 سياح فرنسيين رميا بالرصاص في النيجر

وأضافت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، أن أغلب مناطق النيجر تعتبر مناطق شديدة الخطورة، باستثناء العاصمة نيامي التي صنفتها بأنها متوسطة الخطورة، لكنها حثت على تجنب زيارة العاصمة كذلك.

وكانت فرنسا، المحتل السابق للنيجر، ودول أخرى قد حذرت مواطنيها من السفر إلى مناطق من النيجر تنشط فيها جماعات مسلحة متشددة منها "بوكو حرام" وجماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خاصة في الأرياف.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا