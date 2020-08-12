فرنسا تطلب من مواطنيها تجنب الذهاب إلى النيجر

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه يتعين على المواطنين الفرنسيين تجنب الذهاب إلى النيجر قدر الإمكان، بعد مقتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين بالرصاص هناك في التاسع من أغسطس الجاري.

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وأضافت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، أن أغلب مناطق النيجر تعتبر مناطق شديدة الخطورة، باستثناء العاصمة نيامي التي صنفتها بأنها متوسطة الخطورة، لكنها حثت على تجنب زيارة العاصمة كذلك.

وكانت فرنسا، المحتل السابق للنيجر، ودول أخرى قد حذرت مواطنيها من السفر إلى مناطق من النيجر تنشط فيها جماعات مسلحة متشددة منها "بوكو حرام" وجماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خاصة في الأرياف.

المصدر: رويترز