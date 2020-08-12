أنقرة تتهم تتهم أثينا بإغلاق مدارس الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية

اتهمت وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، اليونان بإغلاق مدارس الأقليات التركية بشكل منهجي في منطقة تراقيا الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، هامي أكسوي ، في بيان اليوم الأربعاء، إن ممارسة أثينا "للتعليق المؤقت" لمدارس الأقليات في منطقة تراقيا الغربية، وهي منطقة تضم أقلية تركية مسلمة يبلغ تعدادها حوالي 150 ألفا، "هي جزء من سياسة القمع التي تمارسها اليونان".

وجاء في البيان أن مثل "هذه السياسات القمعية يجري تنفيذها على مدى عقود ضد الأقلية التركية في تراقيا الغربية".

وقالت الخارجية التركية إن اليونان تغلق بشكل منهجي المدارس التابعة للأقلية التركية على مدار 25 عامًا بحجة تدابير التقشف وعدم كفاية التسجيل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية أن اليونان أغلقت 8 مدارس تنتمي إلى الأقلية التركية في تراقيا الغربية مؤخرا، مشيرا إلى أن عدد المدارس التابعة للأقلية التركية انخفض خلال العقود الماضية، إلى النصف من 231 إلى 115.

المصدر: الأناضول