الخارجية الروسية ترد على المزاعم البريطانية حول التدخل الروسي

قال مدير القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، إن اتهامات السلطات البريطانية لروسيا "تكرار سطحي" لأطروحات السياسيين الغربيين المعروفة، التي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف بيلييف في تصريح صحفي: "يتم دعم جميع الأطروحات بأسلوب مشهور مثل "Highly likely" (احتمال كبير) أو "على الأرجح"، ودون تقديم أي دليل أو حقائق ملموسة عن "التدخل". ولكن ذلك يشكل خلفية معلوماتية سلبية، والتي لها تأثير غير بناء على الحوار بين الدول والتطور الطبيعي للعلاقات الثنائية".

ولم يستبعد بيلييف أن تكون هذه الادعاءات هي محاولة من الاستخبارات البريطانية لإظهار أهميتها والتأثير على سياسة الحكومة.

وكانت لجنة المخابرات في البرلمان البريطاني قد نشرت تقريرا في نهاية يوليو الماضي، زعمت فيه أن موسكو تدخلت في السياسة الداخلية للمملكة، كما ادعت فيه أن روسيا تسعى لتقويض النظام العالمي من خلال المشاركة في المنظمات الدولية.

المصدر: نوفوستي