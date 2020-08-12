وسائل إعلام: واشنطن وسيئول تقلصان التدريبات العسكرية المشتركة بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن التدربيات العسكرية المشتركة التي ستبدؤها سيئول وواشنطن هذا الأسبوع، لن تشمل نقل قوات متمركزة بالولايات المتحدة، بسبب مخاوف مرتبطة بجائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء أن التدريبات ستجرى بين 16 و28 أغسطس، لكن على نطاق أضيق، على الرغم من تمديد إطارها الزمني يومين، لضمان التباعد بين المشاركين وتقليص الأنشطة الليلية.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سيئول إنه لم يجر بعد وضع اللمسات النهائية على هذه الخطط.

وكان البلدان يناقشان كيفية تعديل التدريبات المشتركة الدورية التي تبدأ عادة في أغسطس، في ظل صعوبة سفر أفراد الجيش الأمريكي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويشارك في برنامج التدريبات عشرات الآلاف من الجنود من الجانبين، لكن البرنامج يرتكز إلى حد بعيد على المحاكاة باستخدام الكمبيوتر أكثر من التدريبات الميدانية الحية.

المصدر: "رويترز"