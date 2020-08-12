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بسبب كورونا.. الصين تعلق رحلات مجموعة من شركات الطيران

أخبار العالم

بسبب كورونا.. الصين تعلق رحلات مجموعة من شركات الطيران
Reuters
طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران
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قالت هيئة تنظيم الطيران في الصين إنها ستعلق رحلات كل من شركة الاتحاد للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا شنغهاي.

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وأضافت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الأربعاء، أن ذلك سيستمر لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن الخطوط الجوية السريلانكية ستوقف تشغيل خطها بين كولومبو وشنغهاي لمدة 4 أسابيع اعتبارا من 17 أغسطس، أيضا بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بين الركاب القادمين.

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في الصين 84 737 شخصا، شفي منهم 79 342 ، وتوفي 4 634 شخصا.

المصدر: رويترز

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