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المكسيك.. أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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المكسيك.. أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
Reuters
فيروس كورونا المستجد يواصل حصد الأرواح في المكسيك
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شهدت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر الأربعاء، عن تسجيل 926 حالة وفاة و6686 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

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ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 492522 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 53929 حالات وفاة.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: وكالات

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