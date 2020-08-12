كولومبيا.. إصابات كورونا تتجاوز 400 ألف ووفياتها تقارب 13500

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا 400 ألف، يوم الثلاثاء، بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من 13500، وما زالت وحدات العناية المركزة في العاصمة بوجوتا ممتلئة تقريبا.

وقالت وزارة الصحة في إحصائياتها اليومية، إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة الواقعة بمنطقة الانديز بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475.

وأفادت السلطات الصحية المحلية بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة في بوغوتا تقارب 89 في المئة.

وتتركز أكثر من ثلث الإصابات بـ"كوفيد-19" في كولومبيا بالعاصمة بوغوتا.

وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات عاودت فتح أبوابها تدريجيا أو يسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.

وأصبحت أمريكا اللاتينية من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: رويترز