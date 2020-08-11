بيلاروس: هناك أدلة على تدخل خارجي في شؤون البلاد

أعلنت وزارة الخارجية في بيلاروس عن استعدادها لتقديم "أدلة قاطعة ومحددة" على تدخل خارجي في شؤون البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "نقترح التحقق بشكل موضوعي في ما يحدث في بيلاروس اليوم وكيف ولماذا. ونحن مستعدون لحوار بناء، والأهم موضوعي، حول هذا الموضوع مع جميع الشركاء الأجانب".

وأضافت: "مستعدون لتقديم أدلة محددة وقاطعة، تكشف عما وراء الأحداث الحالية، بما في ذلك عن التدخل الخارجي".

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ودعت بيلاروس الدول الأخرى للامتناع عن الإدلاء بـ "تصريحات رنانة" حول الأحداث في الجمهورية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال عدم الاستقرار في المجتمع.

يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس مستمرة منذ يوم الأحد، حين تم الإعلان عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة.

وانتقدت الدول لغربية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الانتخابات البيلاروسية، معتبرة إياها "غير حرة وغير نزيهة".

المصدر: نوفوستي