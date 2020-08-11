الدفاع التركية: مصممون على الدفاع عن حقوقنا في مياهنا الإقليمية وقادرون على ذلك

شددت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، على أنها مصممة على الدفاع عن حقوق تركيا في مياهها الإقليمية، مؤكدة أنها قادرة على ذلك.

ونشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو وثق مرافقة القوات البحرية سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث، خلال قيامها بأنشطة التنقيب شرقي البحر المتوسط.

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2. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır. pic.twitter.com/scJZkFuuqW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2020

Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır. 🇹🇷#MSB#TSKpic.twitter.com/UrOCkGCXLC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أكد أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية حقوقها ومصالحها شرقي البحر المتوسط.

وجاء ذلك خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع قادة الجيش، والوحدات العسكرية، حيث تلقى منهم معلومات حول الأنشطة العسكرية المتواصلة.

وتطرق أكار في كلمة خلال الاجتماع إلى أنشطة سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث، التي من المزمع أن تقوم بمسح زلزالي في مناطق الصلاحية البحرية لتركيا شرقي المتوسط.

وقال:" اتخذنا كافة التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا النابعة من القانون الدولي في مناطق الصلاحية البحرية لتركيا"، مشيرا إلى أن القوات البحرية ترافق وتحمي سفينة "أوروتش رئيس".

وشدد على أن أنقرة عازمة ومصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها في" الوطن الأزرق" بما في ذلك قبرص، مؤكدا أنه لا فرصة لتحقيق أي مشروع شرقي المتوسط بدون تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، وأن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة أبدا.

وكانت اليونان قد دعت في وقت سابق، مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ من أجل بحث "الأنشطة التركية في شرقي البحر المتوسط".

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع وصول سفينة "أوروتش رئيس" التركية للأبحاث، إلى شرقي المتوسط للقيام بأعمال مسح زلزالي ضمن الحدود البحرية التركية.

المصدر: الأناضول