البيت الأبيض: اتفاق التجارة الأمريكي الصيني "على ما يرام"

أكد البيت الأبيض أن الصين لا تزال تشتري بضائع أمريكية وخاصة السلع الأساسية، في ظل اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعته الولايات المتحدة والصين في يناير الماضي.

وجاء هذا التأكيد عل لسان المستشار الاقتصادي للرئاسة الأمريكية، لاري كودلو، في سياق إجابته على سؤال من الصحفيين حول إمكانية نسف الاتفاق التجاري المعمول به في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بسبب هونغ كونغ وقضايا أخرى.

وأضاف: "المجال الوحيد الذي نتواصل فيه هو التجارة.. وهو على ما يرام في الوقت الحالي".

المصدر: رويترز