مقاتلات "ميغ 31" الروسية تعترض طائرة مسيرة أمريكية فوق بحر تشوكوتكا

اعترضت ثلاث مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" طائرة مسيرة أمريكية من طراز "غلوبال هوك" فوق بحر تشوكوتكا.

وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء: "في 11 أغسطس، رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر تشوكوتكا هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية".

وأضاف البيان: "ولاعتراض الهدف، أقلعت ثلاث مقاتلات من طراز "ميغ-31" تابعة للدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية".

وأشار البيان إلى أن الطواقم الروسية من مسافة آمنة "تعرفت عليها على أنها طائرة مسيرة من طراز "آر- كيو4 في - غلوبال هوك" تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

واختتم البيان: "بعد أن حولت طائرة المسيرة "آر- كيو غلوبال هوك" اتجاهها من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى قاعدتها. ونُفذت جميع طلعات الطائرات الروسية من طراز"ميغ-31"، وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ولم يتم السماح للطائرة المسيرة التابعة لسلاح الجو الامريكي من طراز "آر- كيو4 في - غلوبال هوك" بانتهاك حدود الدولة الروسية".

المصدر:سبوتنيك