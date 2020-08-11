الرئيس الفلسطيني يهنئ بوتين بإنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بتوصل العلماء في المختبرات الروسية إلى انتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا ""كوفيد-19.

وثمن عباس في برقية التهنئة التي بعثها لبوتين، جهود العلماء والمختبرات الروسية التي توصلت إلى هذا السشبق العلمي.

وقال في برقية التنهئة: "نتمنى لكم ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من النجاحات، متطلعين إلى توجيهاتكم النبيلة بأن يستفيد شعبنا من هذا اللقاح، بحيث تكون دولة فلسطين من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن، خاصة أنكم سبق وأن قدمتم لنا مساعدات وتجهيزات طبية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة".

وتأتي هذه التهنئة بعد إعلان الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيدروس كورونا في العالم، والذي من المنتظر أن تبدأ روسيا في إنتاجه خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: RT