فيديوهات مرعبة من إندونيسيا إثر ثوران بركان سينابونج

ثار أمس الاثنين بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا، ويعد هذا ثالث ثوران للبركان منذ يوم السبت الماضي، عندما أطلق عمود رماد وصل ارتفاعه إلى 4460 مترا.

وأدى ثوران البركان من جديد إلى اندفاع سحابة من الرماد والدخان بارتفاع 7500 متر في الهواء، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر.



وذكر مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران أمس الاثنين وقع في الساعة 10:16 صباحا بالتوقيت المحلي (03:16 بتوقيت غرينتش) واستمر بعد ذلك.

ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، عندما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

ERUPTION: Rumbling Mount Sinabung on Indonesia’s Sumatra island sends a column of volcanic materials as high as 16,400 feet into the sky. https://t.co/BBCZdlYh3Gpic.twitter.com/g83YZ8yr9o — ABC News (@ABC) August 10, 2020

Le mont Sinabung, en Indonésie, entre en éruption, projetant une énorme colonne de cendres et de fumée à 5 000 mètres d'altitude et recouvrant les communautés locales de débris #AFPpic.twitter.com/wQAUSjnmEY — Agence France-Presse (@afpfr) August 10, 2020

Mediodía en Sumatra, Indonesia.

En completa oscuridad la localidad llamada “Naman Teran”, una de las más cercanas al Sinabung.#ErupciónSinabungpic.twitter.com/D0p4w0KWgH — SkyAlert (@SkyAlertMx) August 10, 2020

المصدر: وكالات