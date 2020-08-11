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مراسلنا: اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر مع تركيا

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مراسلنا: اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر مع تركيا
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دعت الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر مع تركيا، بحسب ما ذكره مراسلنا.

ونقل مراسلنا عن وسائل إعلام، "الحكومة اليونانية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل، لبحث التوتّر التركي مع اليونان وقبرص اليونانية".

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وأضاف المراسل أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس يدعومجلس الأمن الوطني اليوناني إلى الاجتماع بشكل عاجل.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية اليونانية أمس الاثنين إن أثينا حثت تركيا على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، واعتبرت إن هذه الأنشطة "استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة".

وأوضح بيان وزارة الخارجية اليونانية أن اليونان "لن تقبل بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية".

وكانت البحرية التركية قد أصدرت إخطارا جاء فيه أن السفينة التركية "إروج ريس"، ستجري مسحا زلزاليا في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلي.

المصدر: وكالات

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