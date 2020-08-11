القضاء الإيراني يحكم بالسجن 10 سنوات لمواطنين اثنين بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية

حكمت السلطات الإيرانية بالسجن عشر سنوات على مواطنين إيرانيين، أحدهما بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية، والآخر بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: "الحكم بالسجن عشر سنوات على مسعود مصاحب، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية".

وأضاف إسماعيلي: "مسعود صاحب قدم معلومات حول برنامجي إيران النووي والصاروخي وفي المجالين الطبي والنانوي إلى المخابرات الإسرائيلية والألمانية".

كما ذكر المتحدث أنه تم الحكم بالسجن عشر سنوات على المواطن الإيراني، شهرام شير خاني، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

ولفت اسماعيلي إلى أن شيرخاني قدم معلومات حول وزارة الدفاع والبنك المركزي الإيراني إلى المخابرات البريطانية، وحاول تجنيد أفراد آخرين معه لتقديم معلومات حول مشاريع حساسة في إيران.

المصدر: RT