زعيمة المعارضة البيلاروسية تغادر بلادها إلى ليتوانيا بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، اليوم الثلاثاء، وصول زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا.

وقال وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكافيتشوس، في تغريدة على "تويتر" إن زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا وصلت إلى ليتوانيا، وإنها بخير.

ولم يتمكن فريقها من التواصل معها هاتفيا أمس الاثنين بعدما غادرت مبنى اللجنة الانتخابية، وكانت قد قالت للصحفيين إنها تعتبر نفسها الفائزة بالانتخابات الرئاسية، وليس لوكاشينكو.

وتشهد عاصمة بيلاروس مينسك أعمال شغب واشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة، بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي نظمتها بيلاروس يوم الأحد الماضي.

المصدر: رويترز