الإعدام لنيجيري أساء في أغنية للنبي محمد

قضت محكمة إسلامية في ولاية كانو بشمال نيجيريا بإعدام مغن (22 عاما) لإدانته بالإساءة للنبي محمد في أغنية قام بتوزيعها على تطبيق التراسل "واتساب" في مارس.

والشاب الذي صدر ضده الحكم، أمس الاثنين، من سكان مدينة كانو، عاصمة الولاية، وهي أيضا المركز التجاري لشمال نيجيريا.

ومنع حراس المحكمة الصحفيين من الحديث إلى المحكوم شريف بعد صدور الحكم. وقال متحدث باسم المحكمة إن شريف أمامه 30 يوما لاستئناف الحكم.

وفي وقت سابق من العام الجاري أحرق محتجون منزل أسرة شريف بسبب الأغنية.

وتوجد في ولاية كانو بشمال نيجريا، حيث يغلب المسلمون على السكان، محاكم شرعية، إلى جانب المحاكم المدنية، وأحكام الإعدام في قضايا التجديف غير معتادة وصدر أحدثها في عام 2015 على تسعة من أتباع الطائفة التيجانية، ولم يُنفذ إلى الآن.

وكانت كانو واحدة من عدة ولايات طبقت الشريعة الإسلامية في عام 2000.

المصدر: رويترز