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أعداد المصابين بعدوى الفيروس التاجي في العالم يتجاوز 20 مليونا

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أعداد المصابين بعدوى الفيروس التاجي في العالم يتجاوز 20 مليونا
Reuters
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 20 مليونًا.

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وتؤكد جامعة جونز هوبكنز أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة في جميع دول العالم حتى الساعة 2:47 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو بلغ 20 مليونا و1019 حالة، فيما توفى 733103 أشخاص إثر الإصابة بـ"كوفيد – 19"، وتعافى 12 مليونا و200847 شخصا خلال فترة تفشي الوباء بكاملها.

وتستقي هذه الجامعة معلوماتها من بيانات السلطات الفدرالية والمحلية، علاوة على وسائل الإعلام، ومصادر متاحة أخرى.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية موقع الصدارة في عدد حالات الإصابة، حيث سُجل هناك أكثر من خمسة ملايين حالة عدوى بالفيروس التاجي الجديد، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، جائحة.

المصدر: نوفوستي

 

 

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