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ترامب: أود أن أدعو بوتين للمشاركة في قمة G7 لأنه لاعب مهم

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ترامب: أود أن أدعو بوتين للمشاركة في قمة G7 لأنه لاعب مهم
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في عقد قمة مجموعة السبعة الكبار بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده، ولم يستبعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، تعليقا على قمة مجموعة السبعة المرتقبة: "أميل إلى القيام بذلك في أي فترة بعد الانتخابات، وهم يريدونها في سبتمبر"، مشيرا إلى أن القمة قد تعقد عبر الفيديو أو من خلال اجتماع.

وأضاف ترامب أنه قدم اقتراحا بعقد القمة بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تجري في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى "أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير في ذلك لأن هذا أمر مهم وG7 مهمة جدا".

وردا على سؤال حول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة G7، قال ترامب: "لا أعرف، لكننا دعونا عددا من الأشخاص للاجتماع، وأنا أود دعوته، أعتقد أنه لاعب مهم وسندعو عددا من الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في G7"، مشيرا إلى أن البعض قد قبلوا الدعوة.

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وجدد ترامب التأكيد على رغبته في عقد القمة بعد الانتخابات الأمريكية، معتبرا أن "الأجواء ستكون أفضل" في ذلك الحين.

يذكر أن ترامب كان قد اقترح دعوة روسيا للمشاركة في أعمال القمة، لكن بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أعربت عن معارضتها لذلك.

وبحث ترامب موضوع G7 في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد الكرملين أن روسيا منفتحة على الحوار، لكنها تسعى للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن موعد انعقاد القمة، التي كان من المقرر أن تجري في يونيو الماضي في الولايات المتحدة، تأجل بسبب وباء فيروس كورونا في العالم.

المصدر: RT

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