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مهاجرون مصابون بفيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

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مهاجرون مصابون بفيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية
Reuters
مهاجرون مصابون بفيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية
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أعلنت سلطات مدينة مايتيلين عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية، يوم الاثنين، أن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين أبحرت من تركيا إلى الجزيرة الأسبوع الماضي، من بينهم أشخاص مصابون بكورونا.

ومن بين أفراد المجموعة البالغ عددهم 38 شخصا، أثبتت الاختبارات إصابة 17 منهم بـ"كوفيد 19"، كما ظهرت عليهم أعراض المرض، حسب ما نشرته وكالة "ANA-MPA" اليونانية.

وسيبقى المصابون في العزل لمدة أسبوعين في مخيم "كارا تيبي" قبل إخضاعهم لاختبار ثان.

وتفرض السلطات اليونانية الحجر الصحي على جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الجزيرة، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة "كوفيد - 19".

وأفادت وكالة "ANA-MPA"، بأنه منذ 1 أغسطس 2020، وصل زورقان يحملان مهاجرين ولاجئين إلى جزيرة ليسبوس، مشيرة إلى أن الزورق الأول وصل على متنه 32 شخصا في 3 أغسطس، والثاني وصل إلى الجزيرة يوم السبت 8 أغسطس وعلى متنه 48 شخصا.

المصدر: وكالة "ANA-MPA" اليونانية

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