البرازيل تسجل 22 ألف إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 700 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 22048 إصابة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، يوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و57 ألفا و470 حالة مؤكدة، وحصيلة الضحايا 101 ألف و725.

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ولا تزال البرازيل تشهد أعدادا مرتفعة من الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ 3 ملايين وعدد الوفيات الـ 100 ألف حالة خلال الأيام الأخيرة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

المصدر: رويترز