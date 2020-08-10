البرازيل تسجل 22 ألف إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 700 وفاة
AFP Daniel CASTELLANO
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 22048 إصابة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات الوزارة، يوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و57 ألفا و470 حالة مؤكدة، وحصيلة الضحايا 101 ألف و725.
ولا تزال البرازيل تشهد أعدادا مرتفعة من الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ 3 ملايين وعدد الوفيات الـ 100 ألف حالة خلال الأيام الأخيرة.
وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.
المصدر: رويترز