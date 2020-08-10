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بالفيديو.. الخدمة السرية تعتقل شخصا إثر إطلاق نار أمام البيت الأبيض تزامن مع المؤتمر الصحفي للرئيس

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بالفيديو.. الخدمة السرية تعتقل شخصا إثر إطلاق نار أمام البيت الأبيض تزامن مع المؤتمر الصحفي للرئيس
Reuters
إطلاق نار أمام البيت الأبيض
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نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة السيطرة على شخص من قبل الخدمة السرية للبيت الأبيض، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي.

وقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بتطورات أزمة كورونا وجهود إدارته في احتواء الوباء، بشكل مفاجئ، بطلب من الأجهزة الأمنية، لكنه عاد لاستئناف المؤتمر بعد دقائق.

واصطحب أفراد من الخدمة السرية، ترامب، إلى خارج غرفة الإحاطة اليومية بالبيت الأبيض فجأة.

وبعد دقائق عاد الرئيس الأمريكي لقاعة الصحافة، وأشار إلى وقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض وأن شخصا أصيب في الحادث.

وأوضح ترامب أنه "لا يشعر بالقلق من الواقعة وأنه سيصدر بيان بخصوص ما حدث".

المصدر: RT + "تويتر"

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