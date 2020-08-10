أنقرة: وجودنا العسكري في المتوسط ليس للتصعيد بل للدفاع عن النفس إذا لزم الأمر

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أن الوجود العسكري التركي في منطقة البحر المتوسط "لا يهدف إلى تصعيد التوتر فيها بل هو للدفاع عن الذات إذا استدعت الضرورة".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية، إن أولئك الذين يتصرفون وفق مفهوم "أنا المالك الوحيد للبحر المتوسط" سيخيب أملهم.

وتابعت أن لدى أنقرة "القدرة والإمكانات لدحر تحالف الشر المشكل ضدها في البحر المتوسط".

المصدر: الأناضول