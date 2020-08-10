إيران تغلق صحيفة بسبب مقابلة تشكك في الأرقام الرسمية لحالات كورونا

أغلقت إيران صحيفة بعد أن نقلت عن عضو سابق في فريق العمل الوطني لمكافحة كورونا قوله إن حصيلة الإصابة والوفاة جراء الفيروس في البلاد ربما تزيد 20 مرة عن الأرقام الرسمية.

وقال محمد رضا سعدي، رئيس تحرير صحيفة "جهان صنعت" لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الاثنين، "أغلقت جهان صنعت اليوم لنشرها مقابلة يوم الأحد".

ونشرت الصحيفة يوم الأحد مقابلة مع عالم الأوبئة محمد رضا محبوبفر، قال فيها "إن الأرقام التي أعلنها المسؤولون عن حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا لا تمثل سوى 5 في المئة من الأعداد الحقيقية في البلاد".

وصرح محبوبفر للصحيفة، بأن السلطات اكتشفت فيروس كورونا في يناير في حين أعلنت إيران أول حالات إصابة وحالتي وفاة بالفيروس في 19 فبراير.

وأضاف للصحيفة: "لم يكن هناك تدفق شفاف للمعلومات.. الحكومة لم تقدم سوى أرقام معدلة.. بسبب مخاوف من تأثيرها على الانتخابات وذكرى الثورة".

ونقلت الوكالة عن سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة رفضها تصريحات محبوبفر، حيث قالت إنه ليس عضوا في فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

وتعد إيران إحدى أكثر الدول تضررا من مرض "كوفيد-19" في الشرق الأوسط مع تسجيلها 18616 حالة وفاة و328844 حالة إصابة.

وشكك بعض الخبراء والنواب في دقة أرقام إيران الرسمية بشأن فيروس كورونا، وأشار تقرير لمركز أبحاث تابع للبرلمان الإيراني في أبريل إلى أن حصيلة إصابات ووفيات كورونا ربما تزيد مرتين تقريبا عما أعلنته وزارة الصحة.

وأضاف أن الأرقام الإيرانية الرسمية اعتمدت فقط على عدد الوفيات في المستشفيات ومن أثبتت الفحوص بالفعل إصابتهم بالفيروس.

المصدر: رويترز