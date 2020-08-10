إيران: مزاعم واشنطن حول سعي إيران للتدخل في الانتخابات الأمريكية مضحكة

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، صحة ادعاءات بعض المسؤولين في الولايات المتحدة عن محاولات إيران التدخل في الانتخابات الأمريكية.

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وفي موجز صحفي أسبوعي، سخر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، من هذه الاتهامات، قائلا إنها "من أكثر المزاعم الأمريكية إثارة للضحك".

وأوضح أن طهران لا تعير أهمية للأشخاص والتيارات والأحزاب الداخلية في أمريكا بل تراقب سلوكهم ومواقفهم تجاه إيران.

وتابع موسوي: "لقد اختبرنا خلال الأربعين عاما الماضية إدارات أمريكية مختلفة وكلها فشلت في الاختبار، وبالتالي لا فرق لدى إيران أي حزب أمريكي سيحكم، ومن هنا لا تهمنا كثيرا نتيجة الانتخابات الأمريكية".

واعتبر موسوي أن الأمريكيين إذا كانوا يعتقدون ذلك "فهذا دليل على قوة إيران واقتدارها، ومؤشر على فشل السياسة الأمريكية ضد إيران، وانعكاس هذا الفشل على الداخل الأمريكي، وهذا ما يعتبرونه تدخلا إيرانيا في شؤونهم".

وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن إيران - إلى جانب روسيا والصين - انخرطت في "هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأمور المتعلقة بالبنية الأساسية لانتخاباتنا، مثل المواقع الإلكترونية وما إلى ذلك".

والجمعة الماضي، اتهمت الاستخبارات الأمريكية الصين وإيران بأنهما تحاولان التدخل في الانتخابات الأمريكية من أجل منع إعادة انتخاب الرئيس الحالي، دونالد ترامب لمنصب الرئاسة.

المصدر: إرنا + وكالات