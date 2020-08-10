موسكو تدعو إلى الإسراع بتنفيذ قرار الإفراج عن 400 من سجناء "طالبان"

دعت موسكو، اليوم الاثنين، إلى عدم الإبطاء في تنفيذ قرار مجلس القبائل والأعيان (اللويا جيرغا) في أفغانستان بشأن الإفراج عن 400 من سجناء "طالبان"، تمهيدا لبدء عملية السلام في البلاد.

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وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير قسم آسيا الثاني بوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، إن موسكو ترحب بقرار إطلاق سراح السجناء من عناصر الحركة، داعيا في الوقت نفسه إلى الإسراع في تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.

وقال الدبلوماسي: "الإعلان شيء لكن يجب أطلاق سراحهم عمليا، وهذا ما لم نره بعد. كان (الرئيس الأفغاني) أشرف غني أعلن أن المرسوم سيتم توقيعه في 9 أغسطس، وستبدأ بعد ذلك عملية الإفراج عن المعتقلين، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وفي تعليقه على تقارير حول إمكانية إطلاق المفاوضات بين الأطراف الأفغانية في 16 أغسطس، قال كابولوف إن موسكو في انتظار إعلان موعد رسمي لبدئها.

المصدر: نوفوستي