ظريف يكشف عن استعادة بلاده لجزء من الأموال المجمدة

قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تمكنت من استعادة أموال مجمدة من بعض دول العالم، من دون أن يذكر أسماء الدول، مضيفاً أن إيران ستسعى إلى طريقة المقايضة لاستعادة بعض الأموال.

وأضاف ظريف في تصريحات صحفية، أن طهران تجري مفاوضات لإعادة أموالها المحتجزة، مؤكداً أنها "ستلجأ إلى المحاكم الدولية إن لزم الأمر".

وأوضح ظريف أن "هناك طرقا مختلفة لإعادة الأموال الإيرانية عن طريق المقايضة بالسلع، أو الشراء من دول معنية"، مضيفا أن "طهران ستلجأ إلى استخدام هذه الطرق بالتأكيد".

وكانت طهران أعلنت عن وجود مستحقات نفطية تقدر بنحو 9 مليارات دولار مجمدة لدى كوريا الجنوبية، على خلفية العقوبات الأمريكية.

ووجه الرئيس الإيرني، حسن روحاني، الخارجية الإيرانية والبنك المركزي، في يونيو الماضي، لمتابعة استعادة الأموال من كوريا الجنوبية في المؤسسات المالية الدولية.

المصدر: RT