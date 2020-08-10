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اليونان تدعو تركيا إلى وقف "الأعمال غير القانونية" في شرق المتوسط

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اليونان تدعو تركيا إلى وقف
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت وزارة الخارجية اليونانية إن أثينا حثت تركيا اليوم الاثنين على وقف الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط، واعتبرت إن هذه الأنشطة "استفزازية وتقوض السلم والأمن في المنطقة".

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وأوضح بيان وزارة الخارجية اليونانية أن اليونان "لن تقبل بالابتزاز. وستدافع عن حقوقها السيادية".

وكانت البحرية التركية قد أصدرت إخطارا جاء فيه أن السفينة التركية "إروج ريس"، ستجري مسحا زلزاليا في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن المرجح أن تجدد هذه الخطوة التوتر مع اليونان، وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي.

والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في منطقة البحر المتوسط. وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر: رويترز

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