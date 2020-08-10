إيران.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 329 ألف حالة

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 2132 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 2020 إصابة أمس الأحد.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 2132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 328844، منها 3992 حالة حرجة يرقد أصحابها في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18616".

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ولفت البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 286642 شخصا، إضافة إلى إجراء 2.711.817 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم

وأضاف البيان أن 26 إقليما لإيرانيا لا تزال في وضع صحي خطير، منها 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.

وهناك 11 إقليما إيرانيا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : فارس، ايلام، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.

المصدر: RT