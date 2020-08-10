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إخماد حريق وسط العاصمة الإيرانية طهران (صور)

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إخماد حريق وسط العاصمة الإيرانية طهران (صور)
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أعلنت السلطات الإيرانية إخماد حريق اندلع في مشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ، وسط العاصمة طهران، فجر اليوم الاثنين.

وقال جلال ملكي، المتحدث باسم دائرة الاطفاء في طهران: "تم إخماد حريق اندلع في مشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ وسط العاصمة طهران فجر اليوم".

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وأضاف ملكي أنه تم إنقاذ 25 شخصا من بين النيران والدخان في المشفى. منوها بأن الحريق لم يسفر عن أي اصابات أو خسائر بشرية، وأن التحقيقات جارية لمعرف أسبابه.

إخماد حريق وسط العاصمة الإيرانية طهران (صور)

إخماد حريق وسط العاصمة الإيرانية طهران (صور)

إخماد حريق وسط العاصمة الإيرانية طهران (صور)
إخماد حريق وسط العاصمة الإيرانية طهران (صور)

المصدر: RT

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