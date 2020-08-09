الصين تبجل ذكرى العسكريين السوفييت الذين قتلوا أثناء تحرير الصين

شهدت مناطق مختلفة من الصين اليوم، إقامة فعاليات تكريمية لإحياء ذكرى العسكريين السوفييت الذين قتلوا أثناء تحرير الصين من الاحتلال الياباني.

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لبدء عملية منشوريا الهجومية الاستراتيجية، تم في عدة مناطق في شمال وشمال شرق الصين، وضع أكاليل وباقات الورود، عند النصب التذكارية للعسكريين السوفييت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الفعاليات جرت في كما ورد في الوثيقة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين، وبالذات في مدن دونغنينغ، وسويفنهي وسانتشاكو، وفي المقاطعة الشمالية الشرقية

جيلين - بمدينة تومين، وفي قضاء وانغكينغ وممر تايبينغلينغ، وكذلك في مدينة مانتشولي في منطقة الحكم الذاتي منغوليا الداخلية.

وحضر المراسم الاحتفالية، دبلوماسيون من السفارة والقنصليات العامة لروسيا في الصين، وممثلون

عن وزارة الدفاع الروسية، وكذلك ممثلين عن السلطات المحلية.

وجاء في بيان صدر عن الدفاع الروسية: "ذكرى مآثر الجنود السوفييت الذين قاتلوا من أجل حرية وطنهم ومن أجل استقلال الشعب الصيني الشقيق، تربط الماضي مع المستقبل وتصنع التاريخ وتجعلنا أقوى".

في 9 أغسطس 1945، بدأت عملية منشوريا الهجومية الاستراتيجية، وشاركت فيها القوات البرية للجيش الأحمر والسفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ. وتم نتيجتها تحرر منشوريا وشمال شرق الصين، وكوريا الشمالية وجنوب سخالين وجزر كوريل.

المصدر: تاس