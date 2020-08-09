دول غربية تعرب عن "قلقها" من تأجيل انتخابات هونغ كونغ

أعربت كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وأستراليا وبريطانيا، عن قلقها تجاه قرار حكومة هونغ كونغ تأجيل انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 6 سبتمبر ومنع مرشحين من المشاركة فيها.

وجاء في بيان مشترك، صدر يوم الأحد عن وزراء خارجية الدول الخمس: "نحن، وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة، نشعر بالقلق البالغ، تجاه الرفض الجائر من جانب حكومة هونغ كونغ تسجيل بعض المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية وتأجيلها بشكل غير متناسب. هذه الخطوات قوضت العملية الديمقراطية التي كانت ذات قيمة أساسية في استقرار وازدهار هونغ كونغ ".

وشدد البيان الوزاري، على "القلق العميق من فرض بكين لقانون ضمان الأمن الوطني، الذي يقوض الحقوق والحريات الأساسية لشعب هونغ كونغ ".

وأضاف البيان: "نحن نؤيد الرغبة المشروعة لسكان هونغ كونغ، في انتخاب ممثلي المجلس التشريعي من خلال اقتراع حر وعادل وجدير بالثقة. وندعو حكومة هونغ كونغ إلى إعادة للمرشحين المحرومين، حق المشاركة في الانتخابات لكي تجري الانتخابات في جو يساعد على تحقيق الحقوق والحريات الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور. لقد تعهدت بكين بمنح الحكم الذاتي والحرية لشعب هونغ كونغ وفقا للمبدأ- دولة واحدة ونظامين".

المصدر: نوفوستي