مرشحة رئاسية أمريكية تؤجل تجمعا انتخابيا بعد هجوم من قبل خفاش!

اضطرت المرشحة عن الحزب الليبرتاري الأمريكي في انتخابات الرئاسة القادمة، جو جورغينسين، إلى تأجيل تجمع انتخابي مقرر، بسبب تعرضها لهجوم من قبل خفاش.

وأكدت جورغينسين، البروفيسورة في جامعة كليمنسون بولاية كارولاينا الجنوبية، على حسابها في "تويتر" أمس السبت أنها لن تستطيع حضور التجمع الانتخابي الذي كان من المقرر تنظيمه صباح اليوم، لأنها ستخضع في هذا الوقت للتطعيم ضد السعار، بعد أن عضها خفاش في بداية جولتها الانتخابية الحالية.

I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at... — Jo Jorgensen (@Jorgensen4POTUS) August 8, 2020

ولم تقدم المرشحة مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

وتداول مؤيدو جورغينسين صورا وفيديوهات سخرية مختلفة في "تويتر" أعادت المرشحة نشر بعضها على حسابها الشخصي، وهي ترجح أن جورغينسين تحولت نتيجة للحادث إلى شخصية خيالية تدعو "السيدة الخفاشة" على غرار الرجل الخفاش "باتمان".

Coming in to the debates like... pic.twitter.com/R6C367VDeH — Jo Jorgensen (@Jorgensen4POTUS) August 8, 2020

المصدر: RT