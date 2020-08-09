"أ ف ب": مقتل 6 سياح فرنسيين رميا بالرصاص في النيجر

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، إن 6 سياح فرنسيين قتلوا رميا بالرصاص في النيجر.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حاكم محلي، أن السياح الفرنسيين كانوا ضمن مجموعة تتكون من ثمانية أشخاص.

ولم تعلن أي الجهة المسؤولية عن العملية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر رسمية، بأن ثمانية أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين اثنين (مرشد سياحي وسائق)، قتلوا على أيدي مسلحين على دراجات نارية في منطقة كوري في النيجر، والتي تضم آخر قطعان من الزرافات في غرب إفريقيا.

وأضافت أن معظم الضحايا قتلوا بالرصاص، إلا امرأة تمكنت من الفرار فتم القبض عليها وذبحها.

كما أوضحت وسائل الإعلام أن السيارة التي كان يستقلها السياح تعود ملكيتها إلى منظمة "Acted" غير الحكومية.

المصدر: "أ ف ب"