أردوغان: افتتحنا عدة مشاريع في الفترة التي زاد فيها الغموض وتباطأت الاستثمارات حول العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن تركيا وفي الفترة التي زاد فيها الغموض وتباطأت الاستثمارات حول العالم، افتتحت عدة مشاريع على التوالي.

وأضاف الرئيس التركي أن الطريق طويل أمامهم لقطعه، مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع كبرى لتحقيقها مثل "قناة اسطنبول".

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وتابع قائلا إنه "وخلال الـ 18 عاما الأخيرة أنشأنا نظاما للأبحاث والتطوير من أجل تركيا الكبيرة والقوية".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات.

وصرح بأن تركيا خفضت اعتمادها على الخارج في الصناعات الدفاعية من 70 إلى 30 في المئة.

وكان الرئيس التركي قد أكد سابقا أن بلاده باتت قريبة جدا من الدخول في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، موضحا أن المؤشرات على انتعاش اقتصاد بلاده "قوية جدا".

وأشار في شهر يونيو إلى أن تركيا حققت "نموا اقتصاديا بمعدل 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري رغم بدء انتشار كورونا بالبلاد في مارس".

كما كشف أردوغان أن عدد السدود في تركيا ارتفع إلى 585 منذ تولي حزبه العدالة والتنمية السلطة في البلاد، بعدما كان العدد 276 سدا.

المصدر: وكالات