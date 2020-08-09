وفاة 5 أشخاص جراء عواصف رعدية وفيضانات بجزيرة إيفيا اليونانية (فيديو)

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم عندما أدت أمطار غزيرة وعواصف رعدية إلى فيضانات واسعة النطاق بجزيرة إيفيا اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولون بإدارة الإطفاء إن معظم الضحايا، وبينهم رضيع، عثر عليهم‭‭‭ ‬‬‬‬في منازلهم أو قريبا منها في إيفيا بشمال شرق أثينا، وأضافوا أن السلطات لا تزال تبحث عن شخصين أُبلغ عن فقدهما.

وتلقت إدارة الإطفاء مئات الاتصالات لسحب الماء من المنازل والسيارات.

وأجلت السلطات عشرات الأشخاص وأنقذت ثمانية بواسطة طائرة هليكوبتر بينما غمرت المياه الطرق في منطقة فاض فيها نهر على ضفافه، وحركة النقل معطلة إلى حد بعيد.

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، الذي زار المنطقة، للصحفيين "لقد واجهنا ظاهرة لم نشهدها من قبل".

وأفاد بأن الضرر الذي سببته العاصفة كان هائلا في مناطق معينة في وسط إيفيا.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة اليوم.

ولقي 24 شخصا حتفهم عندما اجتاحت سيول بلدة ماندرا غربي أثينا في نوفمبر 2017، كما توفي 7 أشخاص في عاصفة عاتية غير معتادة بشمال اليونان في يوليو 2019.

المصدر: رويترز