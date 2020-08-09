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مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بحادث إطلاق نار في واشنطن

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مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بحادث إطلاق نار في واشنطن
Reuters Scott Morgan
الشرطة الأمريكية تتعامل مع حادث إطلاق نار (صورة أرشيفية)
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أفادت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن بأن شخصا قتل وأصيب 9 أخرون بجروح، في حادث إطلاق نار وقع بعد منتصف ليل السيت/ الأحد بجنوب شرقي المدينة.

وأكدت شرطة واشنطن أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

كما ذكرت هيئات الطوارئ أن مصابين اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى من أماكن قريبة من موقع إطلاق النار، لكن من غير المعروف ما إذا كانت إصاباتهما لها علاقة بإطلاق النار المذكور، ولا تزال السلطات تتعامل مع ذلك كحادث منفصل.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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