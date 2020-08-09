مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بحادث إطلاق نار في واشنطن

أفادت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن بأن شخصا قتل وأصيب 9 أخرون بجروح، في حادث إطلاق نار وقع بعد منتصف ليل السيت/ الأحد بجنوب شرقي المدينة.

وأكدت شرطة واشنطن أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

كما ذكرت هيئات الطوارئ أن مصابين اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى من أماكن قريبة من موقع إطلاق النار، لكن من غير المعروف ما إذا كانت إصاباتهما لها علاقة بإطلاق النار المذكور، ولا تزال السلطات تتعامل مع ذلك كحادث منفصل.

One person is dead and at least nine people were taken to nearby hospitals after an overnight shooting in Washington, DC, authorities told CNN https://t.co/zpldb0ucIM — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 9, 2020

المصدر: وسائل إعلام أمريكية