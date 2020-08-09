سلطات براغ تمنع التدخين في المتنزهات والحدائق.. والسبب ليس صحة المواطنين!

قررت سلطات العاصمة التشيكية براغ منع التدخيل في الحدائق العامة والمتنزهات وغير ذلك من المناطق الخضراء في المدينة، وذلك ليس عناية بالصحة العامة، لكن بسبب خطر اندلاع حرائق.

وأفاد بذلك موقع "يوروبولس" الإخباري، مشيرا إلى أن المنع يشمل، إضافة إلى تدخين السجائر، كل أنواع الألعاب النارية وغيرها من مصادر النيران المحتملة، بينما لا يزال يسمح بتدخين السجائر الإلكترونية.

يذكر أن كثيرا من الأماكن في براغ ممنوع التدخين فيها، حيث يمنع التدخين بالقرب من الأكشاك ومحطات الحافلات وملاعب الأطفال والمدارس، وأي أماكن مكتظة بالناس.

ويسرى حظر التدخين في المتنزهات في عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا.

المصدر: وكالات