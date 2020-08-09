إسبر: لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار مرفأ بيروت هجوما متعمدا أم حادثا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار مرفأ بيروت "هجوما متعمدا أم حادثا"، مؤكدا أن الحكومة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها لمساعدة اللبنانيين.



وقال إسبر، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن انفجار مرفأ بيروت "أمر مدمر وأشعر بالحزن على الناس". وأضاف: "لدي بالفعل طائرات مصطفة لتوصيل المساعدات، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب اللبناني في ساعة الحاجة هذه".

وردا على سؤال ما إذا كان الفساد في لبنان قد تسبب بالانفجار، قال إسبر إن الدرجة التي يمكن أن يكون الفساد قد تسبب فيها الانفجار لم تتضح.

وأضاف أن "المحصلة النهائية هي أننا ما زلنا لا نعرف. كما تعلمون، في اليوم الأول، كما قال الرئيس ترامب، إنه اعتقدنا أنه ربما كان هجوما. وتوقع البعض منا أنه قد يكون على سبيل المثال، شحنة أسلحة لحزب الله انفجرت. ربما منشأة لصنع القنابل تابعة لحزب الله".

وقال إسبر: "لقد قلت سابقا إن الأمر يبدو أشبه بالحادث. ومن المؤسف أن البعض في وسائل الإعلام حاولوا إحداث انقسامات داخل الإدارة ربما بيني وبين الرئيس والآخرين".

وختم قائلا إنه "ببساطة غير صحيح. أعني، حقيقة الأمر، إنها مأساة كبيرة. تحت قيادة الرئيس، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشعب اللبناني والقيام بما هو صحيح".

وأدى انفجار في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين.

المصدر: فوكس نيوز