روحاني: علينا التعايش مع "كوفيد-19"

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن تفشي وباء "كوفيد-19" في بلاده قد يستمر لستة أشهر أو سنة أخرى، مشددًا على أهمية التعايش مع الوباء والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الأحد "قد يستمر هذا الوضع (تفشي كوفيد-19) لستة أشهر أو لمدة عام، ويجب أن نستعد لذلك".

وتابع: "علينا متابعة حياتنا اليومية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية، ويجب أن نضع برامجا لاستمرار الحياة الطبيعية في ظل استمرار وجود الفيروس، مع الحفاظ على تنفيذ البروتوكولات الصحية".

المصدر: RT