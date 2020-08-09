ولاية أسترالية تشهد أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الوباء فيها، وذلك رغم ظهور مؤشرات على تراجع عدد الإصابات الجديدة.

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وسجلت الولاية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد ومركز موجة تفش ثانية للمرض بأستراليا، 394 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 400 و500 إصابة على مدار الأيام السبعة الماضية، كما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في ولاية فيكتوريا 210 حالات.

وتحتفظ هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد بأكثر من ثلثي الإصابات المسجلة في أستراليا وعددها زهاء 21 ألف حالة، وتتركز العدوى في عاصمتها ملبورن.

وفي مسعى لإبطاء انتشار الفيروس، فرضت فيكتوريا حظرا على التجول ليلا وشددت القيود على الحركة وأمرت بإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

المصدر: رويترز