بومبيو: دخول الصين إلى إيران يدمر الاستقرار في الشرق الأوسط

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن ما وصفه بـ"الدخول الصيني إلى إيران" سيزعزع الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، متهما طهران بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

ونشر حساب وزارة الخارجية الأمريكية بموقع "تويتر"، تصريحات لبومبيو قال فيها إن دخول الصين إلى إيران سيدمر الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحا أن "امتلاك طهران الفرصة للحصول على الأسلحة والأموال من الحزب الشيوعي الصيني سوف يعرض المنطقة للخطر".

.@SecPompeo: China’s entry into Iran will destabilize the Middle East. Iran remains the world’s largest state sponsor of terror, and to have access to weapons systems and commerce and money flowing from the Chinese Communist Party only compounds that risk for that region. pic.twitter.com/sWlF0rv5mP — Department of State (@StateDept) August 9, 2020

المصدر: وكالات