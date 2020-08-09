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المكسيك.. أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 700 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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المكسيك.. أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 700 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
دفن امرأة مصابة بكورونا في المكسيك
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و695 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 475 ألفا و902 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 52006 شخصا.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: رويترز

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