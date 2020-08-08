بريطانيا.. حريق كبير جراء انفجار في ميناء ساسكس (فيديو وصور)

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت، إن ميناء ساسكس في بريطانيا شهد انفجارا هائلا تسبب في اندلاع حريق كبير.

ونشرت وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو للحادث، أظهرت انبعاث دخان أسود من موقع الانفجار.

وتصاعدت ألسنة اللهب في ميناء ساسكس البريطاني جراء الانفجار، حيث شوهدت سحب الدخان على بعد أميال من الحريق الذي شب في أحد المستودعات في نيوهافن، شرق ميناء ساسكس، وذلك بحسب شهود عيان.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث وقاموا بإخلاء بعض المباني وحثوا السكان القريبين على إغلاق الأبواب والنوافذ.

وقالت دائرة الإطفاء والإنقاذ في شرق ساسكس إن 12 سيارة إطفاء في مكان الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

وأفاد شهود عيان بحدوث انفجار كبير في المبنى على بعد ياردات فقط من الميناء، علما أن "ديلي ميل" قد أشارت إلى أن أحد المباني الصناعية قد دمر جراء الانفجار.

Newhaven fire is massive and the air isn't very nice so be careful pic.twitter.com/bJOlpttOfK — Cllr Sean Macleod 🔶 ⚒🏳️‍🌈😷 (@CllrSeanMacleod) August 8, 2020

12 fire engines are at the scene of a major fire at an industrial unit in #Newhaven in Sussex



Locals reporting hearing an explosion at around 930am



🎥 @montysmugspic.twitter.com/Jr3Ipph5QC — Chlöe Oliver (@chloe_oliver) August 8, 2020

🇬🇧 Royaume-Uni : 🔥 Un incendie s'est déclaré ce matin dans un entrepôt situé dans la zone portuaire de Newhaven. Aucun blessé n'a été signalé et le feu a depuis été maîtrisé par les pompiers pic.twitter.com/AlpsIv02UO — Alexandre (@alex_le_bars) August 8, 2020

المصدر: وسائل إعلام بريطانية