وسائل إعلام: "تيك توك" قد تقاضي الإدارة الأمريكية بسبب مرسوم ترامب بشأنها

كشفت إذاعة أمريكية أن مالكي شبكة "تيك توك" الاجتماعية الصينية قد يرفعون دعوى قضائية ضد إدارة الولايات المتحدة، بسبب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحقها.

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ونقلت محطة "الراديو الوطني العام" الأمريكية (NPR)، عن مصادر لها، اليوم السبت، أن الدعوى سيتم رفعها في محكمة المقاطعة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا، في 11 أغسطس.

وكان ترامب وقع، يوم الخميس الماضي، مرسومين تنفيذيين يقضي أحدهما بمنع إجراء جميع المعاملات مع شركة ByteDance صاحبة تطبيق "تيك توك"، وشركاتها الفرعية، بحجة أن التطبيق يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، بجمعه التلقائي لبيانات المستخدمين.

أما المرسوم الثاني فاستهدف شبكة صينية أخرى للتواصل الاجتماعي، هي "وي تشات" (WeChat)، وصاحبتها شركة "تينسنت" العملاقة مع فروعها.

ويبدأ سريان المرسومين بعد 45 يوما على نشرهما، أي أواخر شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: تاس