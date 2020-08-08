صحيفة: ترامب يرغب بإضافة وجهه إلى نقوش بارزة لأربعة رؤساء على جبل رشمور

نقلت " نيويورك تايمز"، عن مصادر في الحزب الجمهوري القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في نحت وجهه بجانب نقوش أربعة رؤساء أمريكيين على جبل رشمور في ولاية داكوتا الجنوبية.

ووفقا لهذه المصادر، بذلت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم، منذ لحظة انتخابها في عام 2018، محاولات نشطة للحصول على موافقة ترامب على حضور احتفالات يوم الاستقلال شخصيا عند جبل راشمور.

وزعمت المصادر، بأن ترامب خلال لقاء خاص مع نويم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، طرح فكرة إضافة نحت خاص به، على سفح الجبل حيث نحت لوجوه الرؤساء جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وثيودور روزفلت، وأبراهام لنكولن.

هذا الجبل، يعتبر بمثابة الرمز للروح الوطنية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وبشكل تقليدي تبدأ الاحتفالات بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية في 4 يوليو، بعملية إطلاق الألعاب النارية عند هذا الجبل.

المصدر: تاس