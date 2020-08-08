تركيا.. إطلاق سراح فلسطيني بموجب عفو رئاسي

أطلقت السلطات التركية سراح أحد أبناء فلسطيني العام 1948 ويدعى سليم أبو عنزة، من قرية تل السبع في النقب، بعد أن اعتقلته في شهر أبريل من العام 2019.

وقال بلال شقيق المفرج عنه، إنه تم إطلاق سراحه في إطار عفو رئاسي.

وكان القضاء التركي قد حكم على أبو عنزة بالسجن الفعلي لتسع سنوات بعد إدانته بقضايا إحداها شجار.

وأفادت الهيئة الإسرائيلية بأنها علمت أن الشاب أبو عنزة قد أخبر عائلته خلال اتصال هاتفي أنه أفرج عنه.

وأوضح أنه ينتظر موافقة رسمية كي يغادر تركيا ويعود إلى مسقط رأسه.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية