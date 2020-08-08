المئات يتظاهرون في القدس وفي مدن أخرى ضد نتنياهو

قالت مراسلة RT في القدس اليوم السبت، إن المئات من المحتجين خرجوا في مظاهرات في القدس وفي مدن أخرى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت مظاهرات سلمية غالبا قد جابت شوارع إسرائيل في الأسابيع الماضية، وذلك وسط تواجد أمني مكثف حيث كان مئات ضباط الشرطة يناشدون المحتجين ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاجات لافتات كتب عليها "فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا" و"نتنياهو ارحل"، كما عبروا عن احتجاجهم على "قانون الاعتماد"، وهو القانون الذي يسمح باتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بمكافحة كورونا دون الرجوع إلى البرلمان.

كما احتج المتظاهرون على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال شغب اندلعت في تل أبيب وأماكن أخرى، وقد تم توثيق مواجهات بين الشرطة ومحتجين في بعض الأحياء الخاضعة لإجراءات الإغلاق في مدينة القدس، حيث أزال المحتجون الحواجز التي نصبتها الشرطة ورشقوا الضباط بالبيض واشتبكوا معهم، علما أنه قد تم اعتقال العشرات منهم.

إلى ذلك، أظهرت استطلاعات حديثة للرأي العام في إسرائيل هبوطا حادا في شعبية حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وباتت نتائج استطلاعات الرأي العام تشكل نذير خطر للعديد من القادة في حزب "الليكود" وأيضا شركاء الحزب من الأحزاب الدينية الذين لا يخفون رفضهم التوجه إلى انتخابات جديدة.

فقد أشار استطلاع نشرته القناة 13 الإسرائيلية إلى حصول حزب "الليكود" على 29 مقعدا من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120 في حال جرت الانتخابات اليوم.

وتمثل هذه النتيجة تراجعا حادا للحزب الذي يسيطر الآن على 36 مقعدا في الكنيست بعد أن كانت استطلاعات الرأي العام تشير في الشهرين الماضيين إلى حصول الحزب على 40 مقعدا.

ويقود الفشل في التعامل مع فيروس كورونا ومحاكمة نتنياهو بتهم الفساد هذا الهبوط الذي بات يزداد انحدارا في كل أسبوع.

هذا، وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سعي نتنياهو إلى تشكيل حزب جديد منفصل عن حزبه "الليكود" استعدادا لانتخابات جديدة.

ورجحت الصحيفة أن يرأس الحزب الجديد رئيس بلدية مستوطنة "موديعين" حاييم بيبيس المقرب من نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو أن من شأن هذه الخطوة أن تمكن الحزب الجديد من الحصول على أصوات ناخبين خاب أملهم من سياسة نتنياهو في التعامل مع أزمة كورونا.

المصدر: RT + وكالات